Este martes arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores 2018 y aquí podrás seguir todos los partidos de la jornada así como los goles, resultados e incidencias. En la semana que viene habrá siete enfrentamientos. El único encuentro de ida que no se jugará en estos días será el choque entre Independiente de Avellaneda y Santos de Brasil.



El elenco argentino deberá disputar, este miércoles, el choque por la Suruga Bank, ante el Cerezo Osaka, por lo que su vuelta a la Copa Libertadores 2018 deberá esperar hasta el 21 de agosto. El duelo que abrirá las llaves de octavos será el que protagonicen Estudiantes de La Plata y Gremio, vigente campeón.

Un día después, Boca Juniors se presentará en La Bombonera para recibir al paraguayo Libertad. En Chile, Colo Colo tendrá un duro desafío cuando reciba a Corinthians. En el Maracaná, Flamengo y Cruzeiro empezarán a jugarse el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores 2018.

Para cerrar la semana, el jueves, tendremos los siguientes cotejos:

Racing Club vs. River Plate, Atlético Tucumán vs. Atlético Nacional y Cerro Porteño vs. Palmeiras. Los choques de vuelta de los octavos de la Copa Libertadores se jugarán del 28 al 30 de agosto.