Eliminación y adiós: Antonio Mohamed renunció como DT de Huracán tras caída ante Emelec

El argentino Antonio Mohamed anunció su renuncia como entrenador de Huracán luego de la derrota por 2-1 en Buenos Aires frente a Emelec de Ecuador , resultado que dejó sin chances de clasificación al Globo, eliminado de la Copa Libertadores 2019.



"Pido disculpas al presidente, a los hinchas. No le pude llegar a los jugadores y no funcionó nada. Estoy muy triste, voy a dar un paso al costado. Creo que es lo mejor para Huracán. Solo me queda asumir el fracaso y agradecerles a los jugadores", expresó Mohamed en un breve monólogo ante la prensa después de la caída.



"Otra vez en mi club me salió todo mal. Y me duele mucho que me insulte mi gente. Por eso, hasta acá llegamos", agregó Mohamed, visiblemente dolido, luego de retirarse de la cancha entre los insultos y las quejas de los hinchas de Huracán, que más allá de considerarlo un ídolo del club, condenaron la pobrísima campaña del DT.



Mohamed llegó en enero pasado para reemplazar a Gustavo Alfaro, que se mudó a Boca Juniors y había dejado a Huracán en los primeros puestos de la Superliga local, pero la campaña del Turco duró apenas 18 partidos, lapso en el que sólo consiguió 2 triunfos, 6 empates y 10 derrotas.



En apenas cinco días, Huracán sufrió dos impactos demoledores, pues el viernes pasado fue eliminado de la Copa de la Superliga al perder por penales en su propia cancha ante su archirrival San Lorenzo, y este martes se despidió de la Copa Libertadores una fecha antes de culminar su participación, con apenas un punto sumado en cinco encuentros. AFP



► ''Estoy 100% segura'': Wanda Nara confirmó si Mauro Icardi se queda o se va del Inter de Milán



► Golpe para el Barcelona: Groningen desmiente acuerdo en el fichaje del prometedor Ludovit Reis



► "Métenos en Champions antes de irte a Real Madrid": el vestuario del United pone en jaque a Pogba



► ¡Un día inolvidable! A dos años del golazo de Messi que dejó al Bernabéu al borde de un colapso [VIDEO]