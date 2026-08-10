Una nueva polémica se desata en el fútbol sudamericano, luego de que se revelara que la Conmebol se encuentra trabajando minuciosamente en una histórica modificación estructural que podría cambiar para siempre el desarrollo de la prestigiosa Copa Libertadores. El máximo organismo regional analiza seriamente la brillante posibilidad de sumar clubes pertenecientes a la Concacaf para las próximas ediciones del certamen. Este ambicioso plan continental contempla inicialmente a México y Estados Unidos como los principales candidatos para aportar nuevos representantes.

De acuerdo con la información revelada recientemente por el portal argentino El Intransigente, este novedoso proyecto institucional contempla la inclusión de cuatro equipos norteamericanos, divididos equitativamente entre la Liga MX y la MLS. La intención de las autoridades es que en cada competición haya un conjunto invitado por la organización y otro que logre su clasificación netamente por mérito deportivo.

Uno de los principales interrogantes que debe resolver la dirigencia sudamericana radica en cómo se distribuirán estas nuevas plazas internacionales. Actualmente, se evalúan dos alternativas concretas: reducir los cupos ya establecidos para las asociaciones sudamericanas, lo cual generaría un intenso debate interno, o ampliar directamente la cantidad total de equipos participantes en la copa.

Conmebol prepara un cambio: La MLS junto a la Liga MX se sumarían a Copa Libertadores. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Esta última alternativa obligaría a los organizadores a adaptar drásticamente toda la estructura logística y el apretado calendario del campeonato para no afectar el desarrollo de las etapas eliminatorias. Sin embargo, la inclusión de estos cuadros le permitiría a la competición ampliar su alcance mediático hacia dos mercados de enorme importancia económica a nivel mundial.

Cabe recordar que los conjuntos aztecas ya tuvieron una destacada presencia ininterrumpida en este certamen entre los años 1998 y 2016. Durante aquella época, instituciones de la talla de Cruz Azul, Chivas de Guadalajara y Tigres lograron alcanzar instancias definitivas.

Por su parte, el potencial ingreso de las populares franquicias de la liga estadounidense marcaría un quiebre absoluto en la historia de la confederación. La llegada de este nuevo mercado aportaría una exposición global sin precedentes, impulsada fuertemente por las recientes expansiones deportivas y los acuerdos comerciales cerrados en los últimos años.

Cruz Azul fue subcampeón de la Copa Libertadores 2001. (Twitter)

¿El Inter de Miami podría participar?

En medio de todas estas negociaciones directivas, el nombre del histórico Lionel Messi aparece como el principal atractivo para el torneo. El propietario del Inter Miami, Jorge Mas, reconoció públicamente que existen conversaciones formales para concretar la participación de su escuadra, lo que representaría un gigantesco impacto televisivo para toda la región.

A pesar de haber ganado absolutamente todo en su inigualable carrera deportiva por Europa y Norteamérica, el astro rosarino jamás tuvo la brillante oportunidad de disputar el torneo continental de clubes más prestigioso de su tierra natal. Esta revolucionaria modificación reglamentaria podría abrirle finalmente las puertas para saldar aquella gran deuda pendiente.

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