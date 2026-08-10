El sorpresivo tropiezo de Melgar en condición de local ha dejado un sabor sumamente amargo en la interna del equipo rojinegro. Tras consumarse la dura caída frente a FC Cajamarca en el desarrollo de una nueva jornada del campeonato, el director técnico Miguel Rondelli decidió dar la cara y afrontar las duras críticas. Fiel a su estilo directo, el experimentado estratega argentino no buscó ninguna excusa para justificar el mal rendimiento colectivo y asumió la responsabilidad total por no encontrar respuestas al disputado encuentro.

El líder del comando técnico rojinegro reconoció que su equipo no logró plasmar la idea de juego trabajada durante toda la semana. Lejos de señalar a sus dirigidos por este adverso marcador ante el cuadro cajamarquino, el entrenador decidió proteger a su plantilla y atribuyó la dolorosa derrota a un mal planteamiento estratégico de su parte.

Durante su intervención en la conferencia de prensa, el entrenador fue bastante autocrítico con su labor. “Si el equipo juega mal hoy y no gana es por mi trabajo en la semana o porque planteé mal el partido o no le encontré la vuelta”, manifestó.

FC Cajamarca 4-2 FBC Melgar, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El estratega insistió en no trasladar el peso de esta caída a sus futbolistas. “Tuvimos una mala tarde y salió mal. Me tengo que hacer responsable cuando el equipo no funciona como quiero que funcione”, agregó.

El técnico descartó tajantemente cualquier evaluación individual tras el pitazo final. “Es muy fácil cuando un equipo pierde empezar a buscar errores individuales. Cuando un equipo no plasma en la cancha lo que quiere, la responsabilidad es mía”, detalló Rondelli.

Asimismo, dejó en claro la importancia del trabajo en conjunto y su rol como líder. “Si el equipo no funciona es responsabilidad mía”, subrayó el director técnico que también hablaba de que en todas las posiciones del campo, hubo ausencia de que se cumpla el rol planificado para este partido.

FC Cajamarca 4-2 FBC Melgar, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Sobre rivales directos que sumaron puntos

Por otro lado, tanto Alianza Lima como Universitario, e incluso Sporting Cristal, sumaron puntos a la tabla, lo que perjudicaría a los objetivos del cuadro arequipeño. Sin embargo, el estratega aseguró que es en lo que menos debe enfocarse, lo más importante será corregir errores. “Nosotros no tenemos que mirar a otros equipos, tenemos que mirarnos a nosotros. Si pensamos que otros equipos dejan puntos y nosotros no hacemos nuestro trabajo, estamos equivocados”, aseveró.

Finalmente, mostró una profunda desazón por ceder puntos importantes en Arequipa. “Más allá de los goles, a mí me duele perder de local porque la campaña de visitante en todo el torneo es buena y la campaña de local no, y es lo que tenemos que mejorar”, concluyó.

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