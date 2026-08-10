El inacabable delantero nacional Germán Carty ha vuelto a sorprender a todo el entorno del balompié peruano tras confirmar su inesperado regreso a las canchas. A sus impresionantes 58 años de edad, el recordado e histórico atacante fue inscrito oficialmente por la directiva del club Juventud Huracán para disputar la competitiva Liga 3. El popular ‘Avestruz’ ya cuenta con su respectivo carné de cancha, dando así un nuevo paso monumental en una trayectoria marcada por su tremenda e innegable vigencia deportiva.

El eterno goleador lleva aproximadamente un par de semanas trabajando intensamente junto a todo el plantel del conjunto oriundo de la localidad de Supe. Su sorpresiva reincorporación al fútbol ha generado una tremenda expectativa, pues mantiene intacta aquella gran ilusión de volver a disputar un partido oficial después de una prolongada inactividad profesional.

Sin lugar a dudas, dicha incorporación representaría una de las historias más llamativas de este campeonato de ascenso. Su presencia vuelve a poner en el centro de la escena deportiva a uno de los atacantes más experimentados y respetados, catalogado como “leyenda“ por la propia institución a la que ahora representa.

El último capítulo registrado de Carty como futbolista profesional a nivel de clubes se había producido durante la lejana temporada 2015. En aquel entonces, el recordado goleador defendió dignamente la camiseta del Atlético Minero de Matucana, disputando la Segunda División peruana donde jugó apenas 15 partidos logrando marcar 2 goles.

Desde aquella lejana despedida, habían transcurrido exactamente 11 largos años sin que el letal delantero formara parte de una plantilla profesional de manera oficial. Este extenso periodo de ausencia culminó repentinamente cuando apareció esta inmejorable oportunidad para sumarse a las filas del cuadro norteño, generando diversas reacciones en la redes sociales por su reaparición.

El experimentado atacante ya tuvo la hermosa posibilidad de vivir nuevamente la sensación única de integrar una convocatoria oficial de manera formal. El popular ‘Avestruz’ apareció sorpresivamente en el banco de suplentes del Juventud Huracán durante el reciente encuentro disputado frente al elenco de Sport Boys B, la filial de reservistas del equipo ‘chalaco’.

Germán Carty también jugó por Sport Boys. (Foto: Archivo)

Aunque finalmente el comando técnico decidió no utilizarlo durante el desarrollo del compromiso, su presencia en la banca significó el primer gran paso de esta nueva aventura. Ahora, el delantero continúa trabajando incansablemente para ponerse en óptimas condiciones físicas y aguardar por sus primeros minutos en el campo.

Este último partido también tuvo un significado sumamente particular y nostálgico para Carty, debido a que el rival ocupa un lugar muy especial dentro de su extensa carrera. El atacante defendió los colores del conjunto ‘rosado’ durante diversas etapas, por lo que este simbólico reencuentro cerró una jornada redonda.

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