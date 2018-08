Boca Juniors, ganador de seis títulos de Copa Libertadores de América, y Palmeiras, de uno, completaron este jueves el cuadro de los cuartos de final del máximo torneo de clubes de la Conmebol al cerrarse la fase de octavos de final con la eliminaciones de Libertad y Cerro Porteño.



El xeneize, que en su fortín de La Bombonera se había impuesto por 2-0 en la ida hace tres semanas, no tuvo mayores complicaciones para derrotar 4-2 a Libertad en Asunción.



Cristian Pavón, Mauro Zárate, Carlos Tevez y Edwin Cardona (de penal), a los 18, 21, 75 y 79 minutos, marcaron los tantos en el estadio Defensores del Chaco. Por el 'gumarelo' marcó un doblete el veterano delantero Oscar 'Tacuara' Cardozo (11, 38).



El cuadro azul y oro argentino chocará ahora en cuartos con Cruzeiro, que el miércoles eliminó a Flamengo en la serie brasileña de octavos.



Palmeiras, por su parte, firmó el pase pese a perder 1-0 con Cerro Porteño en su moderno Allianz Parque en Sao Paulo, en un encuentro en el que el 'Verdao' jugó con 10 hombres desde los 3 minutos por la expulsión del volante brasileño Felipe Melo por una brutal agresión sobre el paraguayo Víctor Cáceres.



Santiago Arzamendia, a los 57 minutos, marcó el gol de la victoria del 'Ciclón'.



En la ida hace tres semanas en Asunción, los dirigidos por Luiz Felipe Scolari se impusieron por 2-0.



Palmeiras, monarca de la Copa en 1999, enfrentará en los cuartos al chileno Colo Colo, que se dio el gusto de eliminar a Corinthians, precisamente el archirrival de los alviverdes.

Llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores 2018:



River Plate vs. Independiente

Gremio vs. Atlético Tucumán

Palmeiras vs. Colo Colo

Cruzeiro vs. Boca Juniors