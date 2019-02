Danubio eliminado: no pudo ante Atlético Mineiro por fase 2 de Copa Libertadores 2019

Danubio perdió 3-2 ante Atlético Mineiro en el Estadio Raimundo Sampaio de (Minas Gerais) por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2019. El partido arrancó, sin embargo, con un monologo de media hora de los brasileños, que se adelantaron en el minuto 14 con un tanto de Luan. Poco después ampliarían la ventaja gracias a Ricardo Oliveira, que primero de penal (25) y luego con una gran jugada individual (27) repitió el doblete de la ida.



Pero, cuando una remontada de los uruguayos parecía ya imposible, Grossmuller descontó al filo del descanso también de penal. Y aún tenían más: un golazo de Siles en el 57 acabó de instalar el miedo en el cuerpo del Mineiro, que quedaba así a un tanto de la eliminación.



Para fortuna de los locales, los uruguayos no llegaron a tiempo y los campeones en 2013 clasifican así a la tercera fase de esta Libertadores.



Allí, en la antesala de la fase de grupos, esperan ahora al vencedor de la llave entre el Barcelona de Guayaquil y Defensor, que se define esta noche en Montevideo, con ventaja para los uruguayos por el 3-0 de la ida determinado por el fallo de Conmebol por la mala inclusión del mediocampista Sebastián Pérez en Barcelona.



Danubio vs. Atlético Mineiro: así jugaron

Atlético Mineiro: Leandro Baggy; Patric, Réver, Rabello, Santos; Elias, Adilson, Cazares; Chara, Luan y Oliviera.



Danubio: Cristóforo; Felipe, Ramírez, Goni, Sosa, Siles, Montes, Olivera, Grossmüller; Onetto y Rodríguez.

INCIDENCIAS del Danubio vs. Atlético Mineiro:

Danubio vs. Atlético Mineiro: horarios en el mundo

Ecuador - 4:15 p.m.

Perú - 4:15 p.m.

Colombia - 4:15 p.m.

México - 3:15 p.m.

Bolivia - 5:15 p.m.

Chile - 6:15 p.m.

Argentina - 6:15 p.m.

Uruguay - 6:15 p.m.

Paraguay - 6:15 p.m.

España - 10:15 p.m.

LA PREVIA

La ida entre Danubio y Atlético Mineiro quedó igualada a dos. A los brasileros les bastará un empate para clasificar a la siguiente ronda. Por su parte, la visita está en la obligación de empatar por el mismo marcador para forzar la tanda de los penales con el fin de seguir con vida en la Copa.

El también conocido como 'Galo' llega más tranquilo tras la igualdad en la ida y con un nivel de juego fuerte que lo ubica tercero en el torneo regional, donde ganó cuatro de seis partidos, mientras su rival 'Charrúa' lleva una pretemporada casi inactivo.

Sin embargo el entrenador del Atlético Mineiro, Levir Culpi, descarta un juego solo defensivo en la revancha, en un intento por evitar que el empate en la ida contamine con exceso de confianza a su elenco, al que le basta un empate sin goles o un 1-1 para obtener su boleto a la tercera fase.



"Una cosa es cierta: no vamos a jugar para defender la ventaja que tenemos. No es el concepto del equipo, de la camiseta del Atlético. Es otro el concepto, de jugar siempre para vencer. Es un ADN, no puedo cambiarlo", sostuvo para Globoesporte.

Danubio, por su parte, volverá disputar un choque internacional sobreponiéndose de nuevo a una pretemporada casi sin juegos disputados, como lo lamentó el propio DT, Marcelo Méndez.

(Fuente: AFP)