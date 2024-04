A continuación, revisa dónde y cuándo ver el partido correspondiente a la fecha 3 entre River Plate vs. Libertad por la Copa Libertadores 2024. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 24 de abril en el Estadio Defensores del Chaco. El partido, donde los equipos buscarán sumar los 3 puntos, está programado para comenzar a las 7:30 p.m. (hora de Perú y dos horas más tarde en Argentina). Será transmitido GRATIS y ONLINE por los canales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports, Pluto TV y Telefe para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

River Plate vs. Libertad por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2024. (Vídeo: @RiverPlate).