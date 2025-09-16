Se viene un partidazo por la Copa Libertadores 2025. ¿Dónde ver el duelo entre River Plate vs. Palmeiras, válido por el duelo de ida de cuartos de final? Toma nota de toda la información que te daremos a continuación. ¿No sabes cómo ver este encuentro vía streaming o con un servicio de pago? Aquí lo sabrás. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata.

Marcelo Gallardo, en el lado de River Plate, probó un un esquema con tres centrales y dos carrileros. Sabe que la principal virtud de Palmeiras es su ataque y para comprobarlo sólo hace falta mirar la tabla del grupo G de la Copa Libertadores, en el que sumó 17 goles en seis partidos, y el 4-0 en la ida de octavos de final ante Universitario, en la que liquidó la serie en Lima. El ‘Verdao’ llega con dos delanteros letales: José López y Vitor Roque.

El principal objetivo del ‘Muñeco’ en los últimos ensayos para el partido de este miércoles contra Palmeiras pasa por decidir quién es la mejor opción para reemplazar a Giuliano Galoppo, quien debe cumplir la fecha de suspensión por su expulsión en la revancha frente a Libertad en los octavos de la Copa Libertadores.

En ese sentido, River Plate iría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Por el lado de Palmeiras, el once sería con Weverton; Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira; Mauricio, José Manuel López, Felipe Anderson; Vítor Roque.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras?

El choque entre River vs. Palmeiras por los cuartos de final (ida) de la Copa Libertadores, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, el cruce será televisado también por Telefe y Pluto TV, mientras que en México y Norteamérica se verá por ESPN 2 y Pluto TV.

¿Qué canales transmiten River vs. Palmeiras?

En Argentina lo transmite: ESPN, Telefe, Pluto TV y Disney Plus

ESPN, Telefe, Pluto TV y Disney Plus En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Ecuador lo transmite: ESPN 2 y Disney Plus

ESPN 2 y Disney Plus En Venezuela lo transmite : ESPN 2 y Disney Plus

: ESPN 2 y Disney Plus En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Brasil lo transmite: Disney+ y Globo

Disney+ y Globo En Colombia lo transmite: ESPN 2 y Disney Plus

ESPN 2 y Disney Plus En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En México lo transmite: ESPN 2 y Pluto TV

ESPN 2 y Pluto TV En Estados Unidos lo transmite: Fanatiz y beIN Sports

Fanatiz y beIN Sports En España lo transmite: LaLiga +

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en Perú?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo en Perú, válido por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en Argentina?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN, Telefe y Pluto TV por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en España?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo, a jugarse en el Estadio Monumental de Buenos Aires, se podrá ver en España por LaLiga +.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en México?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo desde México se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a ESPN 2 y Pluto TV.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en Estados Unidos?

River vs. Palmeiras en vivo para los que radican en Estados Unidos, por el primer compromiso de cuartos de final de la Copa Libertadores, se verá por las señales de Fanatiz y beIN Sports.

TE PUEDE INTERESAR