Estudiantes vs. Palmeiras se enfrentan en la gran final de la Copa Libertadores 2026, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Todos los detalles del partido: fecha, horarios en el mundo, cómo llegan los equipos, quién será el árbitro, y demás detalles en esta nota. Estas instituciones son históricas en el continente y se verán las caras, luego de enfrentarse hasta en tres oportunidades en 1968 por la misma competición, con dos victorias para el ‘Pincharrata’.

Casi 60 años después, se vuelven a encontrar, por coincidencia, en el mismo escenario de aquellos enfrentamientos. Si bien Palmeiras jugará su segunda final consecutiva, necesita ganarla, pues en 2025 perdió por la mínima diferencia ante Flamengo en Lima. Precisamente el ‘Mengao’ se coronó campeón del Brasileirao solo hace unos días atrás frente al ‘Verdao’, algo que dolió mucho a los hinchas de este último.

Palmeiras busca su cuarto título de la Copa Libertadores, tras las conseguidas en 1999, 2020 y 2021. Su camino no fue nada sencillo como en otras ediciones. Terminó segundo en su grupo y después eliminó a Cerro Porteño en octavos con un ajustado marcador global de 2-1; a Liga de Quito en cuartos por penales 4-3, tras un 3-3; y a Fluminense en semifinales, también por penales, 5-3, luego de ganar 2-1 en la ida y perder 1-0 en la vuelta.

Así fue la celebración del 'Verdao', tras clasifcar a la final de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Palmeiras)

Por su parte, el aguerrido Estudiantes de La Plata, dirigido por Alexander ‘Cacique’ Medina, vuelve a una final después de 17 años y no quiere desaprovechar esta oportunidad de oro. Su último título fue en 2009. De lograr el objetivo, sumará su quinta Copa Libertadores y quedará a solo una de Peñarol de Uruguay.

En fase de grupos estuvo a punto de quedar afuera y clasificó con un gol agónico de Mikel Amondarain a los 91 minutos ante Independiente Medellín. Después goleó 3-0 a Universidad Católica en Chile en octavos de finales; eliminó a Corinthians ganando 1-0 en Sao Paulo con un penal fallado por Memphis Depay en el descuento por cuartos de final; y en semifinales dejó fuera de carrera al vigente campeón, Flamengo, en el mismísimo Maracaná, con 10 jugadores. El golero Fernando Muslera atajó tres penales en la definición de la serie.

Así fue la celebración del plantel de Estudiantes de La Plata en el Maracaná, tras clasificar a la final de la Copa Libertadores. (Foto: EFE)

Cabe precisar que si hay empate en los 90 minutos, habrá alargue de 15 minutos por cada tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, todo se definirá con remates desde el punto penal. El árbitro designado por la organización del torneo es el venezolano Jesús Valenzuela.

¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras?

El partido entre Estudiantes vs. Palmeiras, válido por la gran final de la Copa Libertadores, se disputará este sábado 28 de noviembre. El cruce está pendiente de horario. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver Estudiantes vs. Palmeiras?

En cuanto a la transmisión oficial, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de televisión por suscripción y en streaming a través de Disney Plus, respectivamente. Asimismo, en Argentina se podrá seguir sintonizando mediante las señales abiertas y deportivas locales habituales, mientras que en suelo peruano se disfrutará a través de las pantallas de los cableoperadores autorizados con cobertura internacional.

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