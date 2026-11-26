Martín Távara ya tiene nuevo equipo para continuar su carrera profesional. Después de confirmar su salida de Sporting Cristal, el mediocampista peruano fue anunciado oficialmente como flamante incorporación de Petro de Luanda, uno de los clubes más importantes del fútbol de Angola. De esta manera, el volante nacional afrontará su primera experiencia en el extranjero y dejará atrás una etapa de diez años vinculado a la institución rimense.

La noticia fue confirmada por el propio conjunto africano a través de sus canales oficiales, donde le dio la bienvenida al futbolista peruano. Incluso, el exjugador de Sporting Cristal apareció en un video compartido por su nueva institución, en el que expresó su entusiasmo por este nuevo desafío y dejó un mensaje para los hinchas que lo acompañarán en esta etapa.

“Feliz de unirme a la familia Petro. Daré todo por este club, ganaremos las competiciones nacionales e iremos por la Liga de Campeones de África”, fueron las primeras palabras de Távara tras confirmarse su incorporación. Así, el mediocampista dejó en claro que llega con la intención de pelear por los objetivos deportivos de su nuevo equipo.

La llegada del volante de 27 años también representa un cambio importante en su trayectoria, pues será la primera vez que juegue profesionalmente fuera del Perú. Durante su carrera defendió principalmente la camiseta de Sporting Cristal, aunque también tuvo experiencias a préstamo en UTC y Sport Rosario. Ahora tendrá la oportunidad de mostrar sus condiciones en una liga distinta y competir por objetivos internacionales.

Petro de Luanda, conocido también como Atlético Petróleos de Luanda, es una de las instituciones más laureadas del fútbol angoleño. El equipo tiene una importante tradición en su campeonato local y viene de conquistar la Girabola en la temporada 2025-26. Además, es un habitual participante de la Liga de Campeones de África, competición en la que buscará ser protagonista durante la próxima campaña.

En cuanto a su recorrido con Sporting Cristal, Távara disputó 299 partidos oficiales con el primer equipo, registrando 40 goles y 35 asistencias. Durante ese periodo consiguió cuatro títulos: el Descentralizado 2016, la Liga 1 2020, la Copa Bicentenario 2021 y la Copa de la Liga 2026. Números que reflejan su recorrido en una institución donde se formó y llegó a convertirse en una de las alternativas habituales del mediocampo.

Su despedida se produjo el pasado domingo 22 de noviembre, luego de la victoria por 4-1 frente a Cienciano. Al finalizar el encuentro, el futbolista se mostró emocionado ante las cámaras de L1 MAX y confirmó que estaba cerrando una etapa con el club. “Estoy cerrando una etapa con el club, una etapa de muchas cosas buenas. Y así como cometí mis errores, los supe asumir. Muy contento con eso, por cómo terminé el año, con mi familia que siempre ha estado conmigo y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar”, manifestó.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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