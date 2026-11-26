Sport Boys empieza a tomar decisiones importantes de cara a una temporada muy especial. En 2027, el conjunto rosado celebrará sus 100 años de vida institucional y la dirigencia ya trabaja en la conformación de un plantel que le permita ser protagonista en la Liga 1. En ese camino, la ‘Misilera’ tendría asegurada su primera incorporación: Germán Díaz, mediocampista argentino que viene de defender los colores de Alianza Atlético.

La información fue difundida por el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que el futbolista llegó a un acuerdo con la institución chalaca y firmará contrato hasta finales de 2027. Según lo reportado, el club ya viene avanzando con la documentación correspondiente, por lo que el anuncio oficial podría producirse próximamente.

Uno de los factores determinantes para concretar su llegada habría sido el interés de Carlos Desio. El entrenador argentino conoce las características de su compatriota y lo considera una alternativa importante para fortalecer el mediocampo rosado. Además, el proyecto deportivo presentado por Sport Boys terminó inclinando la decisión del jugador, quien también tenía la posibilidad de continuar en Alianza Atlético.

El arribo de Díaz también responde a una necesidad puntual del equipo. Si bien su posición habitual es la de volante creativo, durante su etapa en Alianza Atlético demostró que puede desempeñarse algunos metros más atrás, como pivote o mediocentro de primera línea. Esa versatilidad le permitiría a Desio contar con distintas alternativas para organizar el juego y darle equilibrio al equipo.

En la temporada 2026, el argentino tuvo continuidad con el conjunto sullanero y disputó 46 partidos entre Liga 1, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. En ese recorrido registró un gol y cinco asistencias, números que reflejan su participación en una campaña en la que consiguió consolidarse como una pieza habitual del mediocampo del ‘Vendaval’.

Su llegada al fútbol peruano se produjo este 2026, luego de su paso por Racing de Córdoba, de la segunda división argentina. En Alianza Atlético encontró continuidad y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas importantes del equipo, que llegó hasta la final de la Copa de la Liga. Su conocimiento del campeonato nacional también representa un punto a favor para su próxima etapa.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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