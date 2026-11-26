El delantero colombiano Kevin Serna llegó al Perú en 2021 y no tardó en destacarse por su gran velocidad y capacidad para el uno contra uno. De hecho, en 2023 le llegó la oportunidad de su vida, tras ser fichado en el segundo semestre por Alianza Lima, uno de los clubes más grandes e importantes del país.

Solo unos meses después, le tocó disputar su primera Copa Libertadores, con una notable actuación ante Fluminense de Brasil, club que no dudó en ficharlo al poco tiempo y donde aún juega, pues tiene contrato vigente hasta finales de la temporada 2028.

Actualmente, el ‘Flu’ es dirigido por Marcão (Marco Aurélio de Oliveira) con quien juega algunos minutos, pero no es titular indiscutible. Esto último ha motivado a varios equipos para preguntar sobre la intención de dejar Brasil y tomar un nuevo reto deportivo en el que, tal vez, logre un mayor protagonismo.

Al respecto, su representante, Narciso Algamis, conversó con los panelistas del programa de YouTube sobre la posibilidad de que Serna regrese al Perú para defender nuevamente la camiseta de Alianza Lima, con la que dio el salto internacional.

“Él siempre quiere volver al fútbol peruano, a él le encanta el Perú. Sí, claro (piensa en la posibilidad de vestir de blanquiazul nuevamente). Es más, si tiene que ganar menos, gana menos”, dijo el empresario.

Kevin Serna tiene contrato con Fluminense hasta finales de 2028, pero no se descarta la opción de compra o préstamo.

El atacante colombiano dejó un grato recuerdo en el pueblo blanquiazul, pese a no jugar una temporada completa con el equipo de La Victoria. Su desequilibrio y velocidad internacional marcaron su futuro y ahora disputa uno de los campeonatos más competitivos del continente.

De hecho, por sus buenas actuaciones y los años que jugó en Perú desde 2021 se pensó en que pueda integrar la blanquirroja, aunque finalmente esto no se dio debido a su fichaje por Fluminense y por no alcanzar un requisito necesario de residencia.

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