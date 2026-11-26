Con la confianza necesaria, pero el respeto que exige enfrentar al vigente campeón. Así lo viven los jugadores y miembros del cuerpo técnico de Sport Huancayo que viven días felices y desafiantes por jugar una semifinal histórica y las ganas de alcanzar su primer título nacional de la Liga 1.

Uno de ellos es el solvente defensor Marcelo Gaona, quien sabe de la exigencia del rival y las armas que utilizarán para vencerlos en este duelo de ida. En la misma línea, se muestra muy seguro del potencial del ‘Rojo Matador’, que ya sabe lo que es vencer a los cremas en el estadio IPD de Huancayo.

El zaguero de 27 años sabe de la fortaleza alcanzada por su equipo cuando juega en condición de local y será clave para sacar ventaja de cara a la revancha que se jugará una días después en el Estadio Monumental de la ‘U’.

“Lo importante fue la confianza y continuidad de los partidos, el equipo me ayudó bastante, queremos poder llegar a disputar una final con Alianza. Nosotros nos hacemos fuertes teniendo la pelota, tenemos un buen mediocampo, el convencimiento fue a partir de trabajar la idea”, expresó el futbolista del ‘Rojo Matador’.

“Justamente nosotros sabemos que se ha hablado bastante por el tema de historia, de los títulos conseguidos también en estos últimos años, pero creo que nosotros tenemos el objetivo de poder sacar la ventaja acá en casa, en la altura y, como se dice, poder ir a Lima con un marcador que nos permita poder manejar el partido y manejar la llave”, añadió Gaona en declaraciones a la prensa.

Marcelo Gaona renovó su vínculo contractual con Sport Huancayo por tres temporadas más.

Por otro lado, su nivel ha sido bastante bueno y con una edad importante para dar el siguiente paso, y la madurez alcanzada esta temporada, no oculta su deseo de vestir la camiseta de la selección peruana. Ahora mismo, la blanquirroja se encuentra en busca de nuevos valores que sumen al universo de jugadores y quiere tener su oportunidad.

“Quiero yo como jugador llegar a la selección, que jueguen en Cusco es una puerta que se nos abre a nosotros, espero seguir en este nivel”, apuntó sobre una posible convocatoria en el próximo amistoso de la bicolor.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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