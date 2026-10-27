Flamengo tenía todo para cerrar su pase a la final de la Copa Libertadores, pero quedó eliminado en el mítico estadio Maracaná en tanda de penales ante Estudiantes de La Plata. Fue un golpe muy duro en la interna del ‘Mengao’, pues eran claros favoritos para defender la corona obtenida en Lima ante Palmeiras en 2025, que coincidentemente este año también ganó su cupo para la definición del torneo.

Sin embargo, parece que no todo está perdido. Apenas unas horas después de caer ante el histórico club argentino, se informó que la directiva del equipo de Río de Janeiro elevaría un reclamo por la mala inscripción del futbolista argentino Marcos Rojo. Este tendría la intención de dejar sin efecto el resultado obtenido en campo y que acceda directamente, por un fallo administrativo, a la final.

Al respecto, el propio entrenador de Flamengo, Leonardo Jardim, se pronunció brevemente el último lunes, tras la victoria por el Brasileirao sobre Atlético Mineiro en un partido que se definió en la última jugada del partido.

“Creo que es posible (ganar el reclamo en mesa), pero esta situación está en el departamento jurídico y no me voy a extender”, acotó el estratega europeo cuando fue consultado sobre esta posibilidad que los devolvería a la competencia internacional, en busca del bicampeonato.

Este fue el 11 del 'Pincha' ante Flamengo, con Marcos Rojo de titular. (Foto: Estudiantes de La Plata)

EL CASO MARCOS ROJO

El club Estudiantes de La Plata, antes de disputar el partido de vuelta, recibió la negativa por parte de la Conmebol para incluir en su nómina al defensor Marcos Rojo. Sin embargo, la dirigencia del ‘Pincha’ acudió al Tribunal Arbitral del Deporte y obtuvo una medida cautelar, por lo que el jugador inició las acciones en el Maracaná.

Pese a lo antes expuesto, el club Flamengo considera que esa habilitación provisional no se ajusta a los requisitos que exige la Conmebol para la inscripción de un futbolista.

Por el momento, si bien resulta poco probable que se admita el reclamo de Flamengo y juegue la final ante Palmeiras el próximo 28 de noviembre en Montevideo, aún queda cierta posibilidad de que el TAS falle a favor de los intereses del ‘Mengao’, aunque sería un escándalo a nivel mundial y una discrepancia muy marcada con Conmebol.

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