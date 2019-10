Gremio vs Flamengo EN VIVO: fecha, hora y canal del partido por semifinal de ida de Copa Libertadores 2019

Gremio vs Flamengo se ven las caras EN VIVO por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2019 , este miércoles 2 de octubre desde el Arena do Gremio de Porto Alegre EN DIRECTO por la señal de FOX Sports. Dos de los equipos más poderosos y populares de Brasil y del continente, se ven las caras en este primer asalto desde las 7:30 p.m. (horario peruano) y 9:30 p.m. (horario local). El ganador de la llave se enfrentará al ganador del River vs Boca. Mira todas las incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com. Engánchate también a los perfiles en Twitter de Gremio y Flamengo.

Gremio, anfitrión del partido de ida y con gran experiencia en decisiones en la competición, disputa su tercera semifinal consecutiva en la Libertadores y quiere seguir con vida para poder aspirar a su cuarto título continental. El equipo comandado por Renato Gaúcho, que ganó la Libertadores tanto como jugador como técnico del Gremio, conquistó el título en 2017.



Sin embargo, el Flamengo, que hace 35 años no llegaba a una semifinal de la Libertadores y tan sólo cuenta con un título continental, figura como favorito no sólo por su actual momento y por ser el anfitrión del partido de vuelta, el 23 de octubre en el Maracaná, sino por el elenco de estrellas que montó este año.

Gremio vs Flamengo: horarios en el mundo:



Argentina: 9:30 p.m. | FOX Sports

Brasil: 9:30 p.m. | FOX Sports

Uruguay: 9:30 p.m. | FOX Sports

Chile: 9:30 p.m. | FOX Sports

Perú: 7:30 p.m. | FOX Sports

México: 7:30 p.m. | FOX Sports

España (Miércoles y Jueves): 2:30 a.m. | FOX Sports

Colombia: 7:30 p.m. | FOX Sports

Ecuador: 7:30 p.m. | FOX Sports

Estados Unidos (Miami): 8:30 p.m | FOX Sports

Estados Unidos (Nueva York): 8:30 p.m. | FOX Sports

Estados Unidos (Chicago): 7:30 p.m | FOX Sports

El duelo brasileño en la Libertadores supone un enfrentamiento no sólo entre dos de los mejores técnicos que actúan en el país en este momento sino también entre dos artilleros en alta: Gabigol como actual goleador de la Liga y Everton como el mayor anotador, campeón y figura de Brasil en la Copa América de julio pasado.



"No hay ventaja para ninguno. Flamengo tiene un buen elenco pero nuestro elenco está junto hace tres años, se conoce muy bien y llega a su tercera semifinal", asegura Bruno Cortez.



Los principales jugadores del Gremio están más descansados tras haber quedado por fuera del equipo que cayó por 2-1 el domingo en su visita al Fluminense, mientras que los del Flamengo tienen más minutos acumulados, ya que Jorge Jesús los ha usado en todos los partidos, incluso en el del sábado en que el líder cedió un empate en casa sin goles frente al Sao Paulo.



¿Cuándo se jugará la final?



La Copa Libertadores se definirá por primera vez en una sola final el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile

Gremio vs Flamengo: alineaciones probables:

Gremio : Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan, Everton; y Diego Tardelli.



Entrenador: Renato Gaúcho.



Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Filipe Luís; Willian Arao, Gérson, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabigol.



Entrenador: Jorge Jesús.

