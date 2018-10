Los ‘Millonarios’ no pueden con los locales, pero eso no quita que tengan el mejor el arquero de toda América. Franco Armani se lució nuevamente en la presente edición de la Copa América. El arquero argentino le quitó un mano a mano a los locales. En el Gremio vs. River Plate , el equipo de Marcelo Gallardo se ha salvado del segundo gol en Porto Alegre.



​River Plate maneja las acciones del juego, pero no ha podido decretar un gol en más de 100 minutos de juego sobre el cuadro de Porto Alegre, quienes muestran un gran bloque defensivo. El cuadro de Gallardo la tiene difícil en su visita a Brasil.



El equipo 'millonario' necesita vencer por dos goles de diferencia en el Arena do Gremio para conseguir un billete para la final, que no pisa desde 2015, cuando levantó el trofeo continental por última vez ante el Tigres mexicano.



Los dirigidos por Renato Gaúcho lo tienen más fácil tras la victoria por 0-1 conseguida en el partido de ida, por lo que un empate les permitiría seguir defendiendo el título que consiguieron el año pasado frente al Lanús