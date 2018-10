Es un pecado hacerlo o ¿es que hay personas que no entiende de cábalas? En medio del Gremio vs. River Plate por las semifinales de la Copa Libertadores , varios fanáticos brasileños no dudaron en fotografiarse con una réplica que puso la institución en el estadio de Porto Alegre. Muchos la abrazaron, la besaron, mientras que los conductores de ’90 minutos’ de FOX Sports quedaron estupefactos ante la acción de los hinchas. ¿Exceso de confianza?



Oscar Ruggeri, uno de los panelistas del programa argentino, enloqueció junto a sus compañeros al ver las imágenes y preguntó: "¿Quién es ese? Dale, bésala. ¡No entiende nada este chico!", indicó en medio de la transmisión de ’90’ minutos. Para el ex jugador como técnico, esas cosas no pueden hacerse, sobre todo en medio de una semifinal.



Siempre hay varias supersticiones en medio de los partidos de fútbol, para algunos es una tontería, para otros mejor no hacer nada. Hemos visto como varios jugadores han tocado un trofeo y luego no lo han podido alzar. ¿Los hinchas de Gremio le traerán mala suerte a su equipo? Ya está todo listo para la semifinal de vuelta en Porto Alegre.



River Plate necesita de un triunfo para pasar a la final de la Copa Libertadores. El 1-0 lo lleva alargue, otro resultado a favor inmediata lo pone en los últimos dos partidos del torneo.