Independiente del Valle vs. Palmeiras se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 24 de abril por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2024, que se llevará a cabo en el Complejo Independiente del Valle. El partido está programado para arrancar desde las 7:30 de la noche (hora ecuatoriana y peruana) y 9:30 p.m. (hora brasileña). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Independiente del Valle vs. Palmeiras EN VIVO: los ecuatorianos se preparan para el duelo por Copa Libertadores. (Video: IDV)

Independiente del Valle vs. Palmeiras: alineaciones probables

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Anthony Landázuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Beder Caicedo; Joao Ortiz, Cristian Zabala, Renato Ibarra, Romario Ibarra; Kendry Páez y Michael Hoyos.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga; Luis Guilherme, Estevão y José Manuel López.