El VAR aparece en escena: el gol anulado a Rodrigo Aguirre en Liga de Quito vs. Olimpia [VIDEO]

El VAR en la Copa América, el VAR en la Copa Libertadores. Cuando los ecuatorianos firmaban el triunfo en la ‘Casa Blanca’, el árbitro anuló el gol del conjunto albo. En el inicio del segundo tiempo entre Liga de Quito vs. Olimpia , el juez decidió no convalidar el gol del uruguayo Rodrigo Aguirre, quien había batido el arco del portero Librado Azcona. No pasó nada.



Centro desde la derecha y remate para poner el 2-0, que finalmente fue anulado. La Liga se quería matar, sobre todo porque minutos después, el ‘Decano’ igualó el encuentro a los 61 minutos a través de Rodrigo Rojas. Todo muy parejo para la vuelta en Asunción.



Liga de Quito recibe al Olimpia en duelo entre excampeones de la Copa Libertadores. El duelo se disputa con arbitraje de los argentinos Patricio Loustau (central), Ezequiel Brailovsky y Cristian Navarro.



El cuadro albo, el único equipo ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores (en 2008), se ha mantenido imbatible este año como dueño de casa por este certamen, con victorias ante Peñarol (2-0), Flamengo (2-1) y San José de Bolivia (4-0).





El gol anulado a Rodrigo Aguirre en Liga de Quito-Olimpia. (Video: FOX)

