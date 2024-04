Liverpool vs. Palmeiras EN VIVO: video de cómo ver en ESPN 7, STAR Plus y Fútbol Libre TV

Liverpool vs. Palmeiras se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 11 de abril por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Allianz Parque de la localidad de Sao Paulo. El partido está programado para las 7 de la noche (hora peruana y 09:00 p.m. en Brasil y Uruguay) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 7 y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así suena el himno oficial de la Copa Libertadores. (Video: CONMEBOL)

Liverpool vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Liverpool: Lentinelly; Amaro, Rosso, De Los Santos, Cayetano, Samudio; Barrios, Lemos, Wasilewsky; Rodríguez, Ocampo.

Palmeiras: Weverton; Gómez, Murilo, Piquerez; Maike, Zé Rafael, Anibal Moreno, Raphael Veiga, Lázaro; Endrick. J. López.