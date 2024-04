Nacional vs. Deportivo Táchira se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 24 de abril por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores 2024, que se llevará a cabo en el Gran Parque Central. El partido está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana), 6:00 p.m. (hora venezolana) y 7:00 de la noche (hora uruguaya). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Nacional vs. Deportivo Táchira EN VIVO: el conjunto venezolano y su viaje por Copa Libertadores. (Video: Deportivo Táchira)

Nacional vs. Deportivo Táchira: alineaciones probables

Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Franco Romero, Diego Polenta, Gabriel Báez; Lucas Sanabria o Thiago Helguera, Álex Castro, Mauricio Pereyra; Antonio Galeano, Gonzalo Carneiro y Ruben Bentancourt o Jeremía Recoba. Entrenador: Álvaro Recoba.

Deportivo Táchira: Alejandro Araque; Haibrany Ruiz Díaz, Oliver Paz Benitez, Andrés Murillo; Nelson Hernández, Maurice Cova, Carlos Robles, Jefre Vargas; Jean Castillo, Yerson Chacón y Andrés Ríos. Entrenador: Eduardo Saragó.