El Wanderers uruguayo y el Olimpia paraguayo se enfrentan (5:15 p.m. hora peruana por FOX Sports) en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores en busca de un lugar en la fase de grupos de la mayor competición suramericana.



El conjunto uruguayo no tiene su equipo confirmado y su director técnico, Eduardo Espinel, está a la espera de poder incorporar al juvenil volante Facundo Waller, quien fue campeón suramericano con la selección uruguaya Sub-20 de Ecuador y mundialista en Corea del Sur y también fue pretendido por los dos grandes del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol.



Horarios en el mundo Hora País Perú 5:15 p.m. Colombia 5:15 p.m. Argentina 7:15 p.m. Paraguay 7:15 p.m. Chile 7:15 p.m. México 6:15 p.m. España 11:15 p.m. Nueva York 5:15 p.m. California 2:15 p.m.

Waller, de 20 años, ya fue dirigido por Espinel en su anterior equipo, el Plaza Colonia, teniendo un papel destacado como volante.



Además, pretende contar con los volantes Adrián Colombino y Nacho González, quienes se reintegraron la semana pasada de sus vacaciones y serán evaluados en los próximos días.



En caso de no poder contar con ellos en la mitad de la cancha, Espinel apelará a jóvenes futbolistas de la cantera, que están rindiendo "muy bien" y que son tenidos en cuenta para la temporada del Campeonato Uruguayo, según dijo el técnico a la prensa.



El Olimpia paraguayo es el favorito para el partido y viene de lograr una victoria amistosa contra el Boca Unidos de Corrientes, a pesar de sufrir la baja del defensa Carlos Rolón, por una fractura en el pie izquierdo, que fue reemplazado por Sergio Otálvaro.



El equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero ya tiene casi definido el once titular y solo mantiene la duda de alinear en el centro del campo a Walter Bogado o a Richard Sánchez.



El partido de vuelta será en el estadio Defensores del Chacho, en Paraguay, el próximo 26 de enero.



Wanderers vs. Olimpia: alineaciones probables



Wanderers: Rodríguez; Barrandeguy, Lima, Villoldo, Morales; Pérez, Queiroz, Rivero, Sergio Blanco; Castro y De Olivera. Entrenador: Eduardo Espinel.



Olimpia: Aguilar; Otálvaro, Patiño, Verón, Díaz; Bogado o Sánchez, Ortiz, Burgos, Mendieta; Camacho y Montenegro. Entrenador: Daniel Garnero.



Árbitros: Anderson Daronco (BRA), asistido por sus compatriotas Rodrigo Correa y Guilherme Dias.



Estadio: Luis Franzini, con capacidad para 18.000 personas.