Racing vs. Flamengo se enfrentan en un compromiso decisivo, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, a disputarse este miércoles 29 de octubre en en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro (Avellaneda, Argentina). En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

Cuando el miércoles 29 de octubre se escuche el pitazo inicial en el Cilindro de Avellaneda, Racing tendrá por delante la misión más exigente del año: revertir la semifinal de ida frente a Flamengo para alcanzar la final de la Copa Libertadores. La llave llega abierta después del 1-0 en el Estadio Maracaná, que puso por delante al ‘Mengao’ gracias al autogol de Marcos Rojo tras remate de Jorge Carrascal.

Esa ventaja mínima obliga a Racing no solo a salir a ganar, sino también a manejar tiempos, controlar impulsos y no dejar espacios a un Flamengo que, pese a no haber sido dominante en Río de Janeiro, supo administrar el trámite. La serie no está sentenciada, y en Avellaneda habrá ambiente de caldera.

El equipo de Gustavo Costas llega golpeado por la lesión de Santiago Sosa, quien sufrió una fractura en el maxilar tras un choque con Marcos Rojo en el partido de ida. Su baja complica el armado del mediocampo y obliga a buscar alternativas para contener los circuitos ofensivos del ‘Mengao’.

Jorge Carrascal fue clave en el triunfo de Flamengo en la ida. (Foto: AFP)

Para colmo, Rojo fue protagonista indeseado en Brasil: un remate de Carrascal rebotó en él y terminó convirtiéndose en el gol de los pupilos de Filipe Luís. Ese episodio ensombreció la actuación, aunque el defensor y el cuerpo técnico saben que la serie aún da para ilusionarse.

En cuanto a Flamengo, si bien ganó la ida, no llega exento de dudas. En su partido más reciente por el Brasileirao, perdió por 1-0 ante Fortaleza, lo que dejó algunas interrogantes de por medio, las mismas que deberán resolverse este miércoles en territorio argentino.

Para la revancha, el conjunto carioca viaja a Buenos Aires y ha decidido realizar su último entrenamiento en el predio de Defensa y Justicia, un gesto que indica precisión en los detalles logísticos para adaptarse al entorno. Ojo: no estará disponible el goleador Pedro, quien sufrió una fractura en su brazo y quedó desafectado del encuentro.

Tácticamente, Racing seguramente buscará dominar bajo su intensidad, presionar desde el arranque y generar amplitud por los costados para abrir grietas. Flamengo, con su estilo, intentará equilibrar con una defensa fuerte y salidas veloces, explotando la ventaja que lleva. Se avizora un partidazo en el Cilindro.

Un aspecto emocional no menor: los hinchas de Racing respondieron al llamado del cuerpo técnico con un masivo banderazo en las inmediaciones del estadio, elevando la presión positiva para que los jugadores sientan el respaldo total del público. Claramente quieren estar en la final, que se disputará el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Gustavo Costas es el actual entrenador de Racing Club. (Foto: AFP)

Racing vs. Flamengo: canales de TV

El partido entre Racing vs. Flamengo se disputará en el Cilindro de Avellaneda, con la transmisión exclusiva ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En suelo argentino también se podrá ver por Telefe. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

Racing vs. Flamengo: horarios del partido

El encuentro entre Racing vs. Flamengo está pactado para este miércoles 29 de octubre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves 30.

