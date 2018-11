Cientos de fanáticos hacen todo lo posible para ver a Boca y darles su mensaje de aliento a días de una final histórica en el fútbol argentino. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors en el Monumental de Núñez, los hinchas han hecho colas de hasta 12 horas para poder tener un espacio asegurado en la práctica a puertas abiertas en La Bombonera. Los Xeneizes quieren llevarse la Copa y se espera un lleno total en el estadio para alentar a sus jugadores.



La puertas se abrirán a las 2 p.m. (hora peruana), pero ya La Bombonera vio como cientos de sus seguidores esperaban sentados cerca a la inmediaciones del club. Otro, como puede verse en la fotografía, han decidido dormir para poder garantizarse un asiento. Argentina no duerme con la final de vuelta de la Copa Libertadores 2018. Ya se juega el River vs. Boca.



"Vamos a abrir las puertas desde las cuatro de la tarde. Vamos a recibir a toda la gente para que den ese último aliento", indicó ayer el secretario del club, Christian Gribaudo, quien pidió que "vengan temprano" porque al ser de libre acceso tanto para socios como para no socios "es incalculable la gente que va a venir".



¿Qué pasará en el entrenamiento? Difícil saberlo. Se estima que Guillermo Barros Schelotto seguirá con la postura de no dar ventajas de cara a la finalísima de este sábado contra River, por lo que probablemente haya poco fútbol y una enorme carga de emotividad. Imposible que el ‘Mellizo’ revele su alineación, más bien jugará al despiste frente a Marcelo Gallardo.