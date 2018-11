Los hechos violentos ocurridos en la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs Boca Juniors han generado diversas reacciones entre hinchas, periodistas, jugadores y hasta entrenadores. El último en sumarse a la lista ha sido Andrés D'Alessandro en una entrevista con la TV brasileña.



A pesar de que se trata de uno de los jugadores más queridos por la hinchada de River Plate, a D'Alessandro poco le ha importado su pasado como 'millonario' y ha pedido un castigo ejemplar luego de la disputa de la final de la Copa Libertadores 2018 en una sede por definir.

"Me parece que no tiene que quedar así. Y tiene que sentar un precedente fuerte porque si no, después volverá a pasar. Y si el castigo no es duro, ellos volverán a hacerlo. Total, pago una multa, son dos partidos sin jugar como locales y lo hago de nuevo", dijo el exjugador de River Plate.



"Yo creo que no jugar el partido sería un golpe muy fuerte no solo para el fútbol, sino también para el país. El que menos perjudicado tiene que ser el hincha genuino", agregó el 'Cabezón' sobre la final de la Copa Libertadores 2018.



La decisión sobre si se juega o no la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca se encuentra en manos del Tribunal de Disciplina de la Conmebol. Si falla a favor de los 'Xeneizes', estos serán campeones del torneo continental. De lo contrario, el equipo de Guillermo tendrá que disputar el título.