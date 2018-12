Un peligro para Madrid. La Justicia argentina autorizó a Rafael di Zeo, uno de los jefes de los barrabravas de Boca Juniors, salir del país para que presencie la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs. Boca Juniors , la cual de disputará este domingo en el en el Santiago Bernabéu. Ahora, ¿migraciones de Madrid le permitirá la entrada?



No obstante, con esta autorización de la jueza Sabrina Namer, que tenía el aval del fiscal Marcelo Colombo, no existe ningún impedimento legal para que las entidades migratorias españolas le nieguen el ingreso al país en el aeropuerto de Barajas, por lo que es casi seguro que Di Zeo estará caminando por los alrededores del estadio del Real Madrid.



De acuerdo a Infobae, el permiso logrado por uno de los jefes de 'La Doce' no es definitivo para que el barrabrava tenga asegurado su ingreso al estadio, ya que esa ya es competencia de los controles españoles que tendrá el último partido de esta accidentada Copa Libertadores.



Ahora habrá que esperar para ver si Mauro Martín puede tener la misma 'suerte' y abandonar Argentina para estar al lado de su equipo en el choque de vuelta de la final de la Copa Libertadores. Al que sí se lo ha visto en Ezeiza es Maxi Mazzaro, antiguo dos en 'La Doce' cuando era Martín el jefe y Di Zeo permanecía encarcelado. Muy polémico todo.