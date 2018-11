Una opción aparece en el camino, aunque un poco difícil de gestionarse. De acuerdo ‘TN Noticias’ de Argentina, un grupo de empresarios ha ofrecido el estadio de Camp Nou para albergar la final de la Copa Libertadores entre River Plate vs. Boca Juniors. Con una fecha programada por la CONMEBOL, más no el escenario del encuentro, no hay empresa que no quiera gestionar un partido de esa envergadura en un país, sea España, Cataluña, Estados Unidos o hasta el mismo Qatar, que suena con mucha fuerza según Olé.



Sin embargo, hay un problema para disputar el Superclásico en Cataluña. El mismo 8 de diciembre se juega el Barcelona vs. Espanyol en el Cornellá-El Prat, por lo que el duelo debería disputarse el domingo 9 de diciembre para que no haya problemas de gestión policial.



La CONMEBOL probablemente confirmará en las próximas horas la fecha y sede del esperado encuentro definitorio de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors , que fue suspendido el fin de semana por incidentes violentos, dijo el jueves una fuente del organismo.



La organización rectora del fútbol sudamericano había anunciado el martes que, por motivos de seguridad, Argentina no será sede del partido, que según la fuente, podría jugarse en Qatar. En los últimos días, reportes de medios indicaron que Estados Unidos y Colombia también eran posibilidades.



"No queda mucho tiempo" para elegir la sede del encuentro, dijo a Reuters la fuente de CONMEBOL, quien señaló que la decisión del organismo probablemente será anunciada en las próximas horas, durante el mediodía de Paraguay.



"Qatar es una posibilidad, puede ser", agregó la fuente, sumando al país de Medio Oriente a las versiones de las ciudades de Miami y Medellín como posibles sedes del partido de vuelta de la final.