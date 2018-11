El ‘Millonario’ quiere jugar el partido. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018, la institución de Núñez ha asegurado – de acuerdo a FOX Sports y otros medios argentinos – que ellos jugarán el partido de vuelta y que esperan a los ‘Xeneizes’ en el estadio Monumental, tal como se había estipulado en el ‘pacto de caballeros’ firmado el pasado sábado entre ambos clubes y la misma CONMEBOL. Para ellos, se juega.



Boca Juniors ha pedido la suspensión del partido a la organización sudamericana, a lo que River Plate ha tenido una respuesta inmediata que pronto se haría pública. Es más, ya se autorizado el ingreso de los hinchas al estadio para un partido que se encuentra programado para las 3 p.m. (hora peruana) y 5 p.m. (hora de Argentina). River está preparado para que se juegue el encuentro entre ambas institución por la final de la Copa Libertadores.



Boca Juniors solicitó el domingo la suspensión de la final de la Copa Libertadores ante River Plate y que se le dé por ganado el trofeo a causa de los graves hechos de violencia que sucedieron en la víspera, cuando el autobús que trasladaba al plantel boquense fue atacado por los fanáticos del equipo local con piedras y palos a pocas cuadras del estadio Monumental.



La directiva boquense argumentó que su equipo no está en igualdad de condiciones de disputar la final ya que su capitán Pablo Pérez sufrió una lesión en el ojo por las astillas de los vidrios rotos del vehículo.



“Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, de haber constatado la magnitud y gravedad de los mismos y las consecuencias que han generado en el plantel, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes”, expresó la entidad en un comunicado.