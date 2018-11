No tiene pelos en la lengua y pide una sanción ejemplar para los ‘Millonarios’. Puede que la dirigencia no haya tenido que ver en el asunto, pero los hechos sucedidos en las afueras del Monumental de Núñez han tenido eco hasta en Brasil. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018, el presidente de Gremio ha pedido una sanción ejemplar para el equipo del ‘Muñeco’ Gallardo en torneos continentales.



Consultado por la prensa brasileña, Romildo Bolzán ha pedido un castigo de dos años para River Plate. “Está sucediendo lo mismo que ocurrió aquí en Porto Alegre. Los hinchas de River y el club han perdido el crédito. Lo que pasó allá y en nuestra ciudad es para darle al menos dos años de castigo a River en competiciones internacionales, pero por desgracia no se toma en serio", declaró el dirigente del cuadro azul y negro en Brasil.



Y al final le pegó durísimo al organizador del fútbol sudamericano: "La Conmebol, que se suponía que organizaba el campeonato, terminó desorganizando la competencia", cerró Bolzan. Para Gremio es claro, no se trata solo del VAR por la que cayeron en las semifinales de la Copa Libertadores, también se trata de un tema de estructuras en el torneo.



La inédita final de la Copa Libertadores entre los archienemigos Boca Juniors y River Plate se disputará finalmente este domingo tras ser suspendida en la jornada anterior por severos incidentes, aunque el histórico clásico mundial quedó empañado por la violencia.



El ataque de algunos hinchas 'millonarios' con piedras y palos al autobús del plantel de Boca al acercarse al estadio Monumental de River dejó a dos jugadores xeneizes con heridas y a otros afectados por gases que lanzó la policía para dispersar a los agresores.



El mediocampista y capitán de Boca, Pablo Pérez, y el también volante Gonzalo Lamardo fueron los más afectados por las esquirlas de los vidrios rotos, al sufrir lesiones en los ojos que obligaron su trasladado a un hospital cercano del estadio.