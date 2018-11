Miami ha quedado descartado, mientras que Doha (Qatar) cobra fuerza en las últimas horas. Luego de la programación del partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores entre River Plate vs. Boca Juniors , solo quedan dos plazas para jugarse el encuentro entre equipos argentinos. De acuerdo a Globoesporte como otros medios, las únicas sedes que podrían ser son Doha (Qatar) y el Defensores del Chaco en Asunción. Claro, cada duelo con una situación distinta. Aquí explicaremos la situación los escenarios propuestos.



El caso de Doha es claro. Hay una buena relación entre Qatar y la CONMEBOL, a raíz de la Copa América 2019. En ese sentido, Qatar se haría cargo del costo del traslado, de la estadía de las delegaciones y del reembolso de las entradas que habían sido adquiridas para disputarse el partido en el Monumental de Núñez. ¿El problema? La distancia que debería realizar River Plate como Boca Juniors para jugar el partido con un lleno total en el estadio.



¿El otro escenario? Que el encuentro se dispute a puertas cerradas en el Defensores del Chaco. La opción no le gusta a la CONMEBOL, pero no quedaría de otra si es que no se arregle la actual situación, más la logística para llevar a ambas instituciones a otro país.



El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, le pidió hoy "encarecidamente" a su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, que acepte jugar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores.



"Lo pido encarecidamente: Angelici, vení a jugar, vení a jugar. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Si el presidente de Boca me está escuchando: Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores", dijo en rueda de prensa D'Onofrio.



La CONMEBOL resolvió este martes que el River-Boca, pospuesto por la agresión que sufrieron los jugadores del Xeneize de los hinchas del Millonario el sábado cuando iban al estadio en el autobús, se juegue fuera de Argentina el 8 o 9 de diciembre.