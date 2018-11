Miles de hinchas de River Plate ingresan al estadio Monumental para la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors que la Conmebol ha ratificado. A casi cuatro horas del partido, el recinto bonaerense abrió las puertas para sus seguidores.



Pese a que Boca Juniors pidió la suspensión del partido, River Plate permitió el ingreso de su gente amparándose en la palabra de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol que explicó que la final se juega sí o sí.

Al final no se juega

Finalmente, River vs. Boca no se jugará este domingo 25 de noviembre luego de la gran polémica que envolvió la final de vuelta de la Copa Libertadores. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, oficializó esta tarde que el encuentro queda postergado.



Según Domínguez, los equipos no están en igualdad de condiciones para enfrentar la final. El ataque que sufrió el bus de Boca Juniors el pasado sábado hizo que jugadores como Pablo Pérez no estén dispuestos a enfrentar el encuentro. Aun queda pendiente la fecha en la que se jugaría.