Una cosa de locos que se juegue la final este domingo. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018, Marcelo Tinelli ha usado sus redes sociales para expresarse sobre la hipotética final de final entre ‘Millonarios’ y ‘Xeneizes’. El vicepresidente de San Lorenzo considera que es imposible que se dispute el encuentro, cuando hay un jugador titular de un equipo en una clínica y otros tres más con vómitos.



"Con el mayor respeto, para el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quiero decirle que es una locura jugar hoy un partido, cuando cinco horas antes hay un jugador con un problema en un ojo en una clínica y tres más siguen con vómitos", publicó el ‘Cabezón’, como se le conoce en la Argentina.



En otro tuit, el dirigente del ‘Ciclón’ se preguntó cómo puede ser que se analice jugar el encuentro reprogramado para este domingo: "¿¿¿Realmente se puede jugar hoy, con un jugador en el Sanatorio a cinco horas del “comienzo” del partido??? Cadena de despropósitos". Y también se tomó con ironía el papel que se viralizó con el pacto de caballeros firmado por los presidentes para jugar el encuentro este domingo: "¿Estoy leyendo mal o dice “una piedra”? Insólito".



La superfinal River-Boca de la Copa Libertadores de América 2018, empañada el sábado por hechos de violencia que obligaron a la postergación del partido, "se juega a las 17 horas", aseguró este domingo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.



"No cambió nada. El partido se juega a las 17 horas" del domingo, dijo Domínguez en diálogo con el canal Fox Sports.



"Oficialmente Boca no cambió la postura y hay un pacto de caballeros entre los dos presidentes de los clubes para jugar el partido hoy, domingo, a las 17", agregó el mandamás del fútbol sudamericano.



"No nos dejemos ganar por los inadaptados y mostrémosle al mundo que sabemos jugar al fútbol", insistió Domínguez.



El partido de la inédita final de la Libertadores se vio empañado el sábado por el ataque al autobus de Boca Juniors a pocas calles del estadio Monumental con piedras, palos y gas pimienta por cientos de hinchas de River.