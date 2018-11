Lo ha decidido al final, así como su regreso al Monumental de Núñez. A jugarse el domingo el River Plate vs. Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018 , Pablo Pérez ha sido confirmado como titular la alineación titular Xeneize. Pablo que fue llevado a una clínica cercana tiene un parche en el ojo y aun así pide estar desde el inicio del partido, quizás el más importante de toda su carrera. ‘Pablito’ hará presente en el duelo de vuelta.



Los médicos de la Conmebol informaron este sábado al presidente Alejandro Domínguez que no recibieron autorización para verificar las supuestas lesiones sufridas por jugadores de Boca Juniors y concluyeron que "no existe una causal para la suspensión" de la final de la Copa Libertadores.



El estado delicado de algunos jugadores, según los galenos de Boca Juniors, "no se pudo confirmar por nuestro cuerpo médico", concluye una carta dirigida al paraguayo Domínguez por los doctores de la Comisión Médica de la Conmebol, Osvaldo Pangrazio, Jorge Pagura y Francisco Matru.



"Me dirijo a usted para informarle de los hechos ocurridos en la fecha en la cual los jugadores de Boca Juniors sufrieron lesiones de piel superficiales en miembro superior, miembro inferior, facial y tronco, del mismo modo dos jugadores refirieron lesiones en la córnea, la cual no se pudo confirmar por nuestro cuerpo médico", expresaron.



"Debido a esta situación consideramos que desde el punto de vista médico no existe una causal para la suspensión del encuentro", concluye el comunicado divulgado luego de que la Conmebol aplazara por segunda vez la hora del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores contra River Plate.



Los directivos de River Plate, Boca Juniors y la Conmebol permanecen reunidos en el estadio Monumental para analizar la exigencia del xeneize de aplazar el partido.



Durante la reunión ya se anunciaron dos horarios diferentes para jugar el encuentro.