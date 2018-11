Increíble todo lo que sucede en Buenos Aires. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018, y luego de ser agredido por hinchas ‘Millonarios’, el hermano de Pablo Pérez ha usado su cuenta de Twitter para asegurar que el jugador Xeneize deberá ser operado del ojo. El fútbol vuelve a teñirse de ojo, a horas de supuestamente disputarse la final de vuelta del partido más partido de América. Pablo Pérez no puede jugar este domingo en el Monumental y aún hay expectativa de lo que puede suceder.



“Hay que operar el ojo”, escribió Ruben Darío Pérez en un tuit que ha sido reproducido por decenas de medios internacionales de Argentina.



Recapitulemos el pasado sábado. El mediocampista y capitán de Boca Juniors, Pablo Pérez, y el también volante Gonzalo Lamardo fueron los más afectados por las esquirlas de los vidrios rotos, al sufrir lesiones en los ojos que obligaron su trasladado a un hospital cercano del estadio.



"CONMEBOL exige a las autoridades competentes acción inmediata y ofrece toda su colaboración para identificar, capturar y judicializar a los responsables. Estos hechos no pueden quedar impunes. A los responsables debe caerles todo el peso de la ley y el rechazo de la sociedad", tuiteó Alejandro Domínguez, presidente de la organización de América Latina en aquel momento.



Tras varias horas de tensión y confusión en aquel día, y con ambos equipos encerrados en sus respectivos camerinos, la CONMEBOL tomó la decisión de postergar el partido para el domingo (hoy), luego de intentar jugarlo el mismo sábado corriendo en dos oportunidades la hora de inicio, originalmente prevista a las 17H00 locales. ¿Se juega o no?



¡Atención a esto! El hermano de Pablo Pérez, desde su cuenta de Twitter, aseguró que el jugador de Boca deberá ser intervenido quirúrgicamente por su lesión en el ojo. pic.twitter.com/xgdPegztUG — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) 25 de noviembre de 2018