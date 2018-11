Boca no quiere jugar la final de vuelta de la Copa Libertadores. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors , el presidente Xeneize, Daniel Angelici, llegó firme a Asunción, Paraguay para afirmar que el equipo azul y dorado no jugará el encuentro frente a los ‘Millonarios’. Para el mandamás, Boca debe llevarse los tres puntos del partido, por lo que solo ha llegado a escuchar las posturas de todas las partes: desde River Plate hasta la CONMEBOL.



“Vengo a escuchar, nosotros ya hicimos la presentación para no jugar”, afirmó Daniel Angelici en la puerta del Hotel Bourbon, en el que se está alojando en Luque, cuando salía rumbo a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ubicada a pocos metros.



Boca se ampara en el artículo 18 del Reglamento de Disciplina, que prevé sanciones hasta la derrota, en una presentación que hizo al Tribunal de Disciplina, un organismo independiente de diez miembros que no ha dado pistas sobre cuándo se expedirá.



D'Onofrio y Angelici, un aliado del presidente Macri, llegan enemistados al encuentro en la sede de la CONMEBOL, en las afueras de Asunción, después de meses de buenos modales.



Luego de que Boca presentara el recurso ante la Conmebol, D'Onofrio dijo sentirse traicionado por Angelici a quien acusó de no haber respetado "un pacto de caballeros" firmado el sábado para que la final se jugara al día siguiente.



"No hay ninguna posibilidad de que le den por ganado el partido a Boca. Si sucede será una vergüenza absoluta y total, una de las más grandes traiciones que puede hacer alguien", dijo D'Onofrio este lunes al canal de TV argentino América.



En la determinación del resultado o la descalificación que prevé el artículo 18 del Reglamento de Disciplina de la CONMEBOL quiere hacerse fuerte Boca, que en 2015 fue expulsado en octavos de final de la Libertadores, precisamente en un partido ante River, cuyos jugadores fueron atacados con gas pimienta a la salida del entretiempo en La Bombonera.