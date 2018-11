La CONMEBOL postergó sin fecha la final de la Copa Libertadores que debían disputar el domingo los clubes argentinos River Plate vs. Boca Juniors por “desigualdad deportiva” que varios jugadores boquenses resultaron heridos en los hechos de violencia que sucedieron en la víspera cuando el autobús que los trasladaba fue atacado por los fanáticos del equipo local a cuadras del estadio Monumental. No obstante, Daniel Angelici espera una respuesta del ente sudamericano para la suspensión del partido.



"Hoy tenemos que analizar una desigualdad deportiva, no están dadas las condiciones. Hay un equipo agredido", dijo el presidente de la entidad Alejandro Domínguez al canal FOX Sports.



"Vamos a posponer, los presidentes (de ambos equipos) van a ser convocados a las oficinas de CONMEBOL en Asunción para encontrar la fecha y el día adecuado", explicó el dirigente.



Domínguez se pronunció luego que Boca solicitara a la entidad sudamericana la suspensión de la final y que se le declare campeón del torneo por lo ocurrido el sábado en las afueras del estadio de River.



La CONMEBOL no habría hecho lugar al pedido de Boca, pero su presidente reconoció que "en esas condiciones se desnaturaliza todo, no hay igualdad deportiva". No obstante, el conjunto Xeneize espera una respuesta oficial a solo días de reunirse entre todas las partes una oficializar una fecha para el partido de vuelta.



River y Boca, los dos gigantes del fútbol argentino y clásicos rivales, tenían previsto definir este sábado por primera vez en su historia el título de la Libertadores. Pero la CONMEBOL postergó el encuentro para el domingo a causa de los graves incidentes que se desencadenaron a la llegada de los visitantes en el Monumental.



Videos viralizados en redes sociales mostraron cuando el vehículo, pese a estar custodiado por varias patrullas y motocicletas de la policía, fue impactado por proyectiles al pasar frente a un vallado detrás del cual había varios fanáticos de River.