El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto , dio la cara en conferencia de prensa, tras la derrota en la final de la Copa Libertadores ante River Plate en el estadio Santiago Bernabéu. Como era de esperarse, el 'Mellizo' se mostró evidentemente afectado por la derrota en este partido histórico, pero tuvo la gallardía de enviar una felicitación al eterno rival.



"He felicitado a mis jugadores porque empujaron y lucharon para alcanzar el empate aún siendo menos, no se dejaron nada. Y también he felicitado a River, que es el campeón de una final que cualquiera pudo ganar. La diferencia fue el zapatazo de Quintero", dijo Barros Schelotto en rueda de prensa.

"Siento y sentimos en el vestuario una gran tristeza, lo siento por la gente que hizo este esfuerzo grande por estar acá y por todos los que nos han acompañado en estos 60 días desde que se inició esta final contra River y siempre nos han apoyado en los partidos de local y en los entrenamientos. Es un dolor enorme por mí y por la gente", agregó.



"En el primer tiempo manejamos bien la pelota, River no podía entrarnos y llegamos con juego al área rival. Hasta el empate de River creo que fue un partido parejo. No hubo un equipo que se haya destacado por encima del otro. Cuando ocurrió la expulsión de Barrios, perdimos la pelota", dijo el 'Mellizo'

Cuando le preguntaron sobre su futuro y su posible marcha a la MLS, el entrenador argentino aseguró que solo piensa en este duro momento. "La verdad lo único que tengo es la tristeza por no darle a Boca la Copa, eso me tiene triste", soltó.