El mensaje del 'Pollo' Vignolo para el River Plate vs. Boca Juniors [VIDEO]

“No importa si es una revancha o no lo es. Estamos a nada del episodio I. En la cancha de River se juega la Copa Libertadores. Es cierto que no es la final, pero también es cierta la posibilidad de llegar a una final dejando al rival de toda la vida en el camino. ¿Representa lo mismo para River que para Boca? En un principio, sí. Lo que será distinto es la secuela”, comienza en su primer mensaje el ‘Pollo’ Vignolo a horas del River Plate vs. Boca Juniors.



“¿Quién llega mejor? ¿Quién está más liviano? Probablemente aquí tenemos que decir que River está mejor desde lo emocional. River luce más tranquilo y seguro. Boca, en cambio, llega con la oportunidad que se le presenta a un grupo de jugadores que no jugaron este partido. Pueden empezar a revertir la historia. La oportunidad hoy de cortar la era de Marcelo Gallardo”, continúa el periodista argentino en el programa de FOX Sports, canal que transmite la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo quedará el encuentro?



Como bien dijo el ‘Pollo’, River tiene menos peso que Boca por lo sucedido en antiguas ediciones del torneo continental. La final de Madrid fue un golpe para los ‘Xeneizes’, el cual esperan comenzar a borrarlo esta noche en el estadio Monumental de Núñez.



River Plate y Boca Juniors se enfrentan esta noche (7:30 p.m. hora peruana) y 9:30 p.m. (hora de Argentina) en el primera final semifinal de la Copa Libertadores. Las condiciones meteorológicas están OK y todo listo para el duelo en el barrio de Núñez.



La editorial del ‘Pollo’ Vignolo para el River-Boca Juniors. (Captura: FOX)

► ¡Choque de poderes! River vs. Boca juegan: mira los canales, guia TV y horarios de semis por Copa



► Atención: carta de Alejandro Domínguez a horas del River Plate vs. Boca Juniors en la Copa Libertadores



► Fox Sports Play: sigue el River vs. Boca desde el Monumental de Núñez por Copa Libertadores



► ¿Cuáles son los pronósticos de clima para el River vs. Boca por la Copa Libertadores?