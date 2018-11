River-Boca | Pablo Pérez fue uno de los más afectados en la agresión del bus boquense en su llegada al Monumental. Como resultado, el capitán presenta una seria lesión en el ojo y por recomendación médica no debería jugar la final de la Copa Libertadores 2018 esta tarde.



Según el diario 'Olé' de Argentina, el resto de jugadores de Boca se han solidarizado con su capitán y no quieren jugar la final ante River hasta que no esté totalmente recuperado de una úlcera en la córnea de su ojo izquierdo. La idea es no agravar la lesión.

"Ante esta situación, Boca, más allá de que la dirigencia analiza pedir los puntos ante la Conmebol por las agresiones sufridas, buscará disputar la histórica final cuando Pérez esté en condiciones de salir a la cancha. Esta novela recién empieza...", publica la citada fuente.



Recordemos que River y Boca se enfrentan este domingo desde el estadio Monumental de Núñez por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018. El partido, programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 5:00 p.m. en Argentina), será transmitido LIVE TV para toda América Latina a través de FOX Sports