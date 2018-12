A pocos días de la segunda gran final de la Copa Libertadores de América 2018 entre River Plate y Boca Juniors , mucho se preguntan en la República Argentina ¿dónde ver y oír la transmisión en directo del cotejo?.

La expectativa es grande por un encuentro envuelto en la polémica por actos de violencia contra los jugadores, cuerpo técnico y jugadores de Boca Juniors a su arribo al estadio Monumental de Núñez.

Finalmente se decidió jugar el encuentro de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid ante la crítica de muchos sectores de la prensa y personalidades del fútbol, pues se deja un pésimo precedente para esta parte del continente.

Finalmente se jugará este domingo 09 de diciembre desde las 16:30 p.m. hora argentina y será transmitido en televisión de manera exclusiva a través de FOX Sports.

Estas son las radios que transmitirán la final en Argentina:



Somos Radio (AM 530): Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Alejandro Fabbri

Radio Continental (AM 590): Leonardo Gabes y Comenta Santiago Russo

Radio Rivadavia (AM 630): Atilio Costa Febre-Silvio Chattas (River) y Julio Pavoni-Roberto Leto (Boca)

Radio Mitre (AM 790): Gabriel Anello y Gustavo Lombardi

Radio La Red (AM 910): Rodolfo De Paoli y Gustavo López

Radio 990 (AM 990): Martín Perazzo, Fernando Niembro y Héctor Veira

Boca Juniors desembarcó en Madrid para la final de la Copa Libertadores que disputará el domingo ante River Plate, un muy esperado partido que tuvo que ser suspendido dos veces en Argentina debido a incidentes de violencia protagonizados por hinchas de su clásico rival.

Una veintena de simpatizantes de Boca acudieron a recibir al equipo al llegar a la capital española la noche del miércoles.

River Plate vs. Boca Junior: infografia - AFP River Plate vs. Boca Junior: infografia - AFP

Los equipos empataron 2-2 en la ida que se jugó en el estadio La Bombonera de Boca el 11 de noviembre.



Se espera que miles de aficionados viajen a Madrid desde Argentina. Las autoridades españoles han dispuesto medidas adicionales de seguridad para el partido, posiblemente más estrictas al dispositivo que acompaña al clásico español entre Real Madrid y Barcelona.

La Conmebol asignó 25.000 entradas para cada club, con 5.000 que se vendieron en Argentina, y el resto por medio del portal de la confederación.

Otros 22.000 boletos serán para patrocinadores y demás público. Algunas se venden por más 1.000 euros (1.135) en sitios de reventa por Internet.