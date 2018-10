Gallardo no tenía opciones. Tenía que realizar un cambio obligado en los primeros minutos de juego. Leonardo Poncio tuvo que salir en lugar de Enzo Pérez. A los 22 minutos del River Plate vs. Gremio , el volante tuvo que tirarse al campo y pedir su cambio en la semifinal de vuelta de la presente edición de la Copa Libertadores de América. Mala suerte para el ‘Muñeco’.



Los 'Millonarios' necesitan vencer por dos goles de diferencia en el Arena do Gremio para conseguir un billete para la final de la Libertadores, que no pisan desde 2015, cuando levantaron el trofeo continental por última vez ante el Tigres mexicano.



Los dirigidos por Renato Gaúcho lo tienen más fácil tras la victoria por 0-1 conseguida en el partido de ida, por lo que un empate les permitiría seguir defendiendo el título que consiguieron el año pasado frente al Lanús argentino.