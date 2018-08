Otra vez el mejor portero de América. A Franco Armani le queda chica la Copa Libertadores. El portero, luego de tapar un tiro de Gustavo Bou en el primer tiempo, se lució con un atajadón sobre el final del River Plate vs. Racing. Un héroe para los millonarios y un salvador para el equipo de Marcelo Gallardo, que jugó con diez jugadores desde el final del primer tiempo.



Se jugaban los minutos finales del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Augusto Solari tenía el balón en la banda derecha y no dudó en centrarla hacia el segundo palo de Franco Armani. El jugador de Racing Club encontró a Cristaldo, quien cabeceó – de buena forma – el balón, pero ahí estaba el arquero de River Plate.



Los hinchas y jugadores festejaron la tapada de Armani como si fuera un gol. Con él, River tiene una muralla en el arco. Nada pasa por su línea. El ex Atlético Nacional fue la figura del encuentro y ahora el duelo se tendrá que definir en el Monumental de Núñez.



River Plate visita a Racing en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018. El miércoles 29 de agosto juegan el partido de vuelta en el Monumental de Núñez.