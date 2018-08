Se hace gigante. En la Superliga Argentina o en la Copa Libertadores 2018. Franco Armani es el mejor arquero de América. En el River Plate vs. Racing en el ‘Cilindro’ de Avellaneda, El portero argentino volvió a lucirse tras taparse un misil a Gustavo Bou, su rival en el partido.



En el minuto 21 del partido, Racing controlaba las acciones del juego. Ricardo Centurión no tenía marca alguna y cedió el pase a la derecha, en donde encontró solo a Bou. El delantero no tenía la presión rival, se perfiló y disparó fuerte al primer palo de Franco Armani.



Y la reacción de Armani fue como siempre hemos visto. Seguro, botando la pelota la pelota al tiro de esquina. El hincha de River Plate se siente cómodo con él, Armani saca de todo en el arco millonario. Hasta el momento, en el duelo de octavos de final, Franco ha estado seguro bajo los tres palos. Marcelo Gallardo no duda con él y aprueba su fichaje.



River Plate visita a Racing en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018. El miércoles 29 de agosto juegan el partido de vuelta en el Monumental de Núñez.