Si hay una voz autorizada para hablar de violencia por parte de los aficionados en un partido de Copa Libertadores ese es Adolfo Bautista, el exfutbolista que en el 2005 disputó con las Chivas de Guadalajara los cuartos de final del certamen continental ante el 'Xeneize' en La Bombonera. El popular 'Bofo' recordó aquel nefasto episodio que le tocó vivir a propósito de la superfinal del domingo en Madrid entre River y Boca.

Bautista no se cortó nada y le pegó con todo a Boca, y como era de esperarse, se declaró hincha de River para esta final.



"Ahora me da risa que los de Boca se quejen y estén de llorones si ellos son los primeros que en su momento, cuando fui, casi me querían linchar, me querían matar, en el vestidor se metió mucho aficionado a querer tumbar la puerta. Gracias a Dios salí vivo de ahí", declaró a 'Mediotiempo'.



"Sí temí por mi vida, pero gracias a Dios salió todo bien y ojalá no se venga eso para acá. Desde que se armó la bronca me cabeceó Martín Palermo, en eso voy saliendo y hasta el técnico (Jorge Benítez) me escupió, mucha gente se brincó y yo estando abajo mucha gente pateaba el vestidor, ahí sí estaba el Terry (Elías Uribe) y yo, querían tumbar la puerta, pero gracias a Dios no pasó, así que ahora soy de River2, agregó el 'Bofo'.



Hace 13 años en aquella edición del torneo, Chivas quedó eliminado en las semifinales por Atlético Paranaense de Brasil, con el que cayó en la ida 3-0 de visitante y luego igualó 2-2 de local.

Eso sí, Bautista también se mostró en contra con el hecho de que la final se haya llevado al Santiago Bernabéu. "Eso es malo, siempre se ha dado en Sudamérica, siempre que habíamos jugado allá se da eso, ahora detonó y eso es malo, ojalá no llegue al fútbol mexicano ese tipo de cosas", concluyó.