Se busca evitar todo acto de violencia. El Gobierno Argentino aprobó este lunes un acuerdo de cooperación policial con el Ministerio del Interior de España para impedir el ingreso de unos 800 "barrabravas" para el River vs. Boca en el Estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018.

"La colaboración requerida para el River vs. Boca será del desplazamiento a España de una delegación de especialistas en seguridad deportiva y el sistema del programa Tribuna Segura", indicó el documento de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de España y que fue aprobado por el Gobierno del presidente Mauricio Macri.



Argentina enviará a la capital una delegación encabezada por el director nacional de seguridad en espectáculos futbolísticos, Guillermo Madero. Este se encargará de controlar el ingreso al estadio e impedir el acceso de los hinchas violentos tanto de River como del elenco xeneize que figuran en la base de datos del programa.

"No podemos impedir que los barrabravas salgan del país, pero sí podemos lograr que no entren al Bernabéu", dijo a Reuters una fuente del Ministerio de seguridad de Argentina que prefirió no ser identificada.

El Cuerpo Nacional de Policía español indicó que entre todas las fuerzas de seguridad habrá 5.000 agentes involucrados en el operativo y que separarán a los simpatizantes de ambos equipos en distintos puntos de la ciudad.



Fuente (Reuters)