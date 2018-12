River vs. Boca se jugará este domingo en Madrid por la final de la Copa Libertadores. Cientos de hinchas 'xeneize' alentaron este martes con un 'banderazo' en Buenos Aires a los jugadores antes de su viaje.



Boca partirá el miércoles a la 01:20 locales en un vuelo charter y se alojará en el hotel Eurostar Suites de la capital española, según indicó el club en su sitio web.



Con cánticos de apoyo y burlas para sus clásicos rivales, la afición 'xeneize' se citó en el Parque Lezama de la capital argentina, próxima a la mítica Bombonera en el barrio de La Boca, para desplegar su pasión por los colores azul y oro.



Se trata de la última expresión de apoyo en suelo natal para el plantel de Boca que por la madrugada emprende viaje a Madrid para disputar el domingo el partido en el estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid.



Una marea de banderas con los colores de Boca inundió el monumento central del Parque Lezama y una enorme réplica de la Copa Libertadores pasó de mano en mano en medio de los cánticos. "En España cueste lo que cueste, en España tenemos que ganar", cantaron.



Familias enteras se entregaron al frenesí 'xeneize' donde no faltaron alusiones a River Plate y su fatídico paso por la segunda división tras descender en 2011.



"River decime que se siente haber jugado en la B, 'gallina' esa mancha no se borra más", cantaban como parte del folclore de la clásica rivalidad.



Boca parte entonado por la victoria (1-0) del domingo ante Independiente por la Superliga argentina.