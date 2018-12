River vs. Boca por final de Copa Libertadores se desarrollará el próximo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Los hinchas están desesperados por conocer el precio de las entradas y cómo conseguirlas. Hoy CONMEBOL, hizo el anuncio oficial.



El recinto del Real Madrid tendrá 5.000 entradas para cada equipo que serán vendidas a sus aficionados en Argentina. Estas serán retiradas físicamente en Madrid con la presencia de su DNI. Son intransferibles.



Para las personas que no residen en Argentina, existen disponibles 40.000 entradas (20 mil para River Plate y 20 mil para Boca Juniors ), que se iniciarán a vender desde el domingo 2 de diciembre hasta el martes 4 por medio de la web de CONMEBOL. ( www.conmebol.com ). Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro entradas.



La información que se requiere para la compra online es el nombre, apellido, correo de confirmación, teléfono móvil, fecha de nacimiento, pasaporte, ciudad, país, código postal y tarjeta de crédito.



El Real Madrid anunció este sábado que dispone de un cupo reservado de entradas para la final de la Copa Libertadores que se disputará el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabeu, que ha puesto a disposición de sus socios.



Los socios del Real Madrid podrán adquirir, hasta el final de las existencias, una entrada y otra más para un acompañante, que debe solicitarse en la oficina "on line" del club, desde las 09.00 hasta las 18.00 horas de mañana, domingo.