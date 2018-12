Ingresó en reemplazo de Pablo Pérez, pero no duró mucho. Fernando Gago tuvo que irse del River vs Boca a los 117 minutos de la final de la Copa Libertadores 2018. "Me romí el tendón", gritó el mediocampista, se dirigió al banquillo, y así dejó a su elenco con nueve jugadores, pues recordemos que al inicio del primer tiempo supementario, Wilmar Barrios ya se había ido expulsado.

El mediocampista argentino fue en busca del balón en una dividida con el 'Pity' Martínez', pero no hubo necesidad ni de friccionar, pues en su intento por llegar al balón, pisó en falso y se fue al gramado. Ahí se quedó algunos segundos y luego salió por su cuenta, visiblemente afectado.

La lesiones no dejan de atormentar a Gago, quien recordemos hace casi un año se 'rompió' los ligamentos de la rodilla derecha en un encuentro por las Eliminatorias Rusia 2018 entre Argentina y Perú. Lesión que lo dejó mucho tiempo fuera de los campos de juego y que le costó recuperar.

Título 'Millonario'

Finalmente River Plate se impuso 3-1 a Boca Juniors en la gran final de la Copa Libertadores 2018 que se disputó en el Santiago Bernabéu. Benedetto adelantó a los 'Xeneizes', pero con goles de Pratto, Quintero y Martínez el 'Millonario' le dio vuelta al vibrante encuentro y se quedó con la gloria.