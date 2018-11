No se juega. River vs. Boca no se jugará este domingo 25 de noviembre en el Monumental de Núñez luego de la gran polémica que envolvió la final de vuelta de la Copa Libertadores. Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, oficializó esta tarde que el encuentro queda postergado.

Según explicó Domínguez para Fox Sports, los equipos no están en igualdad de condiciones para enfrentar la final. El ataque que sufrió el bus de Boca Juniors el pasado sábado hizo que jugadores como Pablo Pérez no estén dispuestos a enfrentar el encuentro. Aun queda pendiente la fecha en la que se jugaría.

"No están dadas las condiciones. Queremos que el partido se juegue sin desigualdades. Vamos a posponer el partido", explicó el presidente.

Boca Juniors publicó un comunicado en horas de la mañana pidiendo que no se juegue el partido.

El ataque de algunos hinchas 'millonarios' con piedras y palos al autobús del plantel de Boca al acercarse al estadio Monumental de River dejó a dos jugadores 'xeneizes' con heridas y a otros afectados por gases que lanzó la policía para dispersar a los agresores.



"Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio (Monumental), Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia", advirtió Boca en un comunicado en su página web.



De acuerdo con el artículo de 18 del Reglamento Disciplinario de Competición de la Conmebol, varios castigos se imponen a las asociaciones miembros (Federaciones) y clubes en caso de infracciones o hechos de violencia como el acontecido el sábado en inmediaciones del Monumental.



Entre las más importantes figuran "deducción de puntos", la "determinación del resultado de un partido", la "obligación de jugar un partido a puerta cerrada" y "descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones".